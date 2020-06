Technik-Probleme bei Matura

Die fertige Arbeit und ein sogenanntes Begleitprotokoll des Schülers sind eigentlich als PDF-Dateien auf eine eigene VWA-Datenbank (https://genehmigung.ahs-vwa.at) hochzuladen und außerdem in zweifach ausgedruckter Form mit beigelegtem Begleitprotokoll dem Lehrer abzugeben. Sinn dieses Vorgehens ist etwa die automatische Plagiatsüberprüfung der Arbeit durch eine eigene Software. Nach erfolgter Prüfung sollen dann auf der Datenbank die Resultate der Plagiatsanalyse abrufbar sein. Der Lehrer erhält so einen Überblick über wörtliche Übereinstimmungen mit Quellentexten, die im Netz verfügbar sind.

Für die Schüler bestehe „keinerlei Grund zur Sorge“, hieß es aus dem Bildungsministerium. Probleme beim Upload bestünden nur „bei Arbeiten, deren Datenmenge (etwa durch nicht komprimierte Bilder bzw. Grafiken) sehr umfangreich“ sei. In diesen Fällen reiche neben den schriftlichen Exemplaren auch eine Abgabe per Datenträger - etwa ein USB-Stick - an der Schule. „Es werden alle Arbeiten, die in der Schule so eingelangt sind (schriftlich und elektronisch auf Datenträger) ganz normal bewertet.“