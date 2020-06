Technische Störung bei PayLife - behoben

Wer am Samstag wie gewohnt seine Wochenendeinkäufe mit der Bankomatkarte zahlen wollte, dürfte in manchen Supermärkten und Geschäften Probleme gehabt haben. Manche Bankomatkarten-Kassen haben gestreikt und sind ausgefallen. Schuld daran war eine technische Störung, bestätigte Angela Szivatz, Pressesprecherin von PayLife, gegenüber der futurezone.

„Der Authorisierungsprozess war verlangsamt und dadurch konnten nicht mehr alle Transaktionsabfragen bearbeitet werden. So kam es dazu, dass einzelne Geräte nicht mehr richtig funktioniert haben“, erklärt Szivatz. Der Vorfall dauerte 24 Minuten. Wieviele Geräte genau betroffen waren, konnten auf die Schnelle nicht festgestellt werden. "Es war allerdings kein Komplettausfall", so die PayLife-Sprecherin.

Nach einem Neustart des Systems, der in etwa eine Minute gedauert hat, waren die Probleme behoben, so Szivatz. Schuld daran war eine „technische Störung bei einem unserer Dienstleister“, so die PayLife-Sprecherin. „Mittlerweile müssten wieder alle Bankomat-Kassen funktionieren“, so die Pressesprecherin.