Islamisten führen Dschihad im Internet

Social-Media-Plattformen, auf denen Grausamkeiten dieser Art landen, bemühen sich, die jeweiligen Konten zu sperren und Inhalte zu löschen. Doch die ISIS-Kämpfer sind online genau so hartnäckig wie offline. Beim Katz'-und-Maus-Spiel zwischen den Überwachern der Nutzungsbedingungen und Portal-Nutzern, die sich unter neuen IP-Adressen immer wieder ein neues Konto zulegen können, sind letztere immer einen Schritt voraus.

Dass Terroristen gut mit neuen Medien umgehen können, ist ein bekanntes Phänomen. Im Mai veröffentlichte der US-Forscher Gabriel Weimann einen Bericht mit dem Titel "New Terrorism and New Media". Darin hält er fest, dass gerade Twitter beliebt ist. Der Kurznachrichtendienst erlaubt schnelle, einfache, anonyme Kommunikation. ISIS hat es wie keine andere Terror-Organisation verstanden, Twitter in ihren Dienst zu stellen. Bei ihrer Social-Media-Strategie ist ISIS anderen Terror-Organisationen überlegen.