Time-Warner-Chef: Fernsehen übernimmt Internet

Jeff Bewkes, Chef des US-Medienkonzerns Time Warner, setzt aufs Fernsehen. "Alle reden vom Internet, Internet, Internet - ja fein, tolle Sache", sagte der 62-Jährige in einem Gespräch mit dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". "Aber das Fernsehen ist gerade dabei, das Internet zu übernehmen. Es ist das Goldene Zeitalter des Fernsehens." Es gehe um das Programm.

In den USA werde abends ein Drittel der Breitbandkapazität allein für den Netz-Anbieter Netflix genutzt, "also um Fernsehen über das Internet zu streamen". Ob ihn der Erfolg des noch recht neuen Konkurrenten nicht wurme? Bewkes verwies darauf, dass zu Time Warner das Abo-TV HBO gehöre, was den Bezieher allerdings deutlich mehr kostet. "Der Unterschied ist, dass wir dafür eine Menge frisches, wegweisendes Programm anbieten, unsere Konkurrenten im Wesentlichen alte Ware, Wiederholungen. Und unser Programm gibt es schon seit 14 Jahren auf Abruf."