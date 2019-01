US-Militär löscht „geschmacklosen“ Neujahrs-Tweet

Es sollte wohl ein witziger Neujahrsgruß werden, doch es ging nach hinten los: Das US-Militär hat zu Silvester mit einem Video auf Twitter für Aufregung gesorgt, das einen B-2-Tarnkappenbomber beim Abwurf von zwei Bomben zeigt.

Das Strategic Command schrieb dazu in Anlehnung an die große Silvesterparty in New York: „ Am Times Square ist es Tradition, das neue Jahr mit dem Abwurf eines großen Balls einzuläuten (...) sollte es jemals nötig sein, wären wir bereit, etwas viel, viel Größeres abzuwerfen.“ Das Kommando spielte damit offensichtlich auf den Abwurf einer Atombombe an - es wäre im Fall der Fälle dafür zuständig.