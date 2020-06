USA: Drohnen sollen für kommerzielle Zwecke erlaubt werden

Das neue Gesetz soll vorerst für Drohnen gelten, die nicht schwerer als 55 Pfund sind. Außerdem dürfen sie keine Gefahr für Menschen oder andere Flugobjekte darstellen. Weitere Einsatzgebiete sollen Schritt für Schritt folgen. Im nächsten Jahr soll es Gesetze für eine umfassende Regulierung von Drohnen geben.

Derzeit ist der kommerzielle Einsatz von Drohnen in den USA illegal. Unternehmen wie Amazon, UPS oder FedEx haben allerdings bereits Pläne angekündigt, wonach Drohnen künftig zur Auslieferung von Paketen bei kurzen Distanzen eingesetzt werden sollen. Auch die Film-Lobby in Hollywood macht seit längerem für Drohnen Stimmung. Damit könnten die Kosten für die Filmproduktion am Set reduziert werden.