USA: Polizei macht Panoramabilder von Tatorten

Polizisten in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico nutzen neue Technik, um Tatorte genauer zu dokumentieren. Die Endergebnisse ähneln dem, was man von Google Maps oder ähnlichem kennt, weisen aber gleichzeitig einen wesentlich höheren Detailgrad auf.

Derzeit verwenden die Behörden Hardware des Unternehmens Faro, wie Vice berichtet. Die Geräte verfügen über Lasertechnik und sind mit Touchscreens, GPS und einem Höhensensor ausgestattet. Außerdem ist ein WLAN-Adapter integriert.