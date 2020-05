Vernetzte Haushaltsgeräte setzen sich nur langsam durch

Vernetzte Haushaltsgeräte stehen unter anderem im Fokus der Elektronikmesse IFA. Samsung warf dabei einen Blick in die Zukunft über das Jahresende hinaus. Spitzenmanager Boo-Keun Yoon präsentierte Ideen für vernetzte, modulare Wohnungen als Lösung für die wachsende Bevölkerung in Städten. Er stellt sich Wohnungen vor, in denen sich Wände flexibel verschieben lassen und die mit Hilfe von Sensoren viele Aufgaben automatisch für ihre Bewohner übernehmen.

„Technologie muss in die Lebenswelt der Menschen passen, ihre Bedürfnisse erahnen und erfüllen“, sagte Yoon am Freitag auf der Messe. „Die Technologie, die wir heute in unserem Zuhause sehen, ist erst der Anfang.“