Heimvernetzung scheitert an universellem Standard

Genau solches Abschotten sei das Problem bei Heimautomatisierungen. Ein wesentlicher Bremsklotz für das Durchstarten der Heimvernetzung, so glaubt der US-amerikanische Chiphersteller Qualcomm, sei der Mangel an einem universellen Standard mit dem all die Sensoren, Devices und Apps miteinander kommunizieren können. So wie das Web HTML spricht, müsse auch für das Internet der Dinge ein entsprechender Standard gefunden werden.

Mit AllJoyn versucht Qualcomm das Fundament für einen solchen Standard zu legen. Die Idee dahinter ist, das Durcheinander der Vielzahl an bestehenden Transfer-Protokollen abzubauen. "Um das Internet of Everything vollständig realisieren zu können, glauben wir, dass es ein offenes, universelles Software-Entwicklungs- und Service-Framework braucht, das die nahtlose Interaktion sämtlicher Apps und Geräte herstellerübergreifend ermöglicht", sagt Hamid-Reza Nazeman, Country Manager für Deutschland und Zentraleuropa bei Qualcomm, im futurezone-Interview.