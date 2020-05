Samsung stellt auf CES Plattform für Heimvernetzung vor

Samsung will alle Geräte im Haushalt miteinander vernetzen und sie zum Beispiel über Smartphones, Fernseher oder Datenuhren steuerbar machen. Zur Elektronik-Messe CES in Las Vegas kündigte der südkoreanische Konzern am Sonntag die Plattform „ Samsung Smart Home“ an. Über sie sollen Hausgeräte wie Kühlschränke, Waschmaschinen, Klimaanlagen, Lichttechnik oder automatische Staubsauger verbunden werden.