Video: Tesla-Fahrerin will ihr E-Auto mit Benzin betanken

Dass Tesla-Fahrzeuge ausschließlich elektrisch betrieben werden, dürfte allen klar sein, die schon einmal den Namen Tesla gehört haben. Offenbar wissen aber nicht alle Tesla-Fahrer selbst darüber bescheid. So geschehen vor einigen Tagen in den USA.

Eine Tesla-Fahrerin kreuzte auf einer Tankstelle an einer Zapfsäule auf und versuchte vergeblich das E-Auto mit Diesel oder Benzin zu befüllen. Dabei ging sie um ihr Fahrzeug und suchte mit dem Zapfventil in der Hand nach dem Tankdeckel. Dieses Schauspiel ging so lange, bis ein Passant die Tesla-Fahrerin darauf aufmerksam machte, dass es hier nichts zu befüllen gibt.