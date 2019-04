"Viele Firmen wissen gar nicht, was mit IoT möglich ist"

Das Internet der Dinge wird Unternehmen in den kommenden Jahren vielfältige Chancen eröffnen. Der Markt rund um vernetzte Geräte und Sensoren wächst und Technologien wie der neue Mobilfunkstandard 5G beschleunigen den Trend. Wir haben mit Marcus Grausam, dem CEO von A1 über die Möglichkeiten und Herausforderungen des Internet of Things ( IoT) gesprochen.

futurezone: Der Begriff Internet of Things stammt ursprünglich aus der Logistikbranche. Welche Bedeutung hat er heute?

Marcus Grausam: Am Beginn wurde der Begriff in der Logistik verwendet, aber jetzt ist er viel weiter zu fassen. Er steht dafür, Abläufe und Prozesse intelligenter, smarter zu machen. Als Mobilfunker haben wir früher Menschen mit Menschen verbunden, jetzt verbinden wir auch Dinge mit Dingen. So gut wie jedes Ding kann in das Internet eingebunden werden. Wenn man die dadurch gesammelten Daten analysiert, kann man Abläufe und Prozesse verbessern.

Welche Branchen werden durch IoT wahrscheinlich am meisten profitieren?

IoT ist definitiv ein Treiber der Digitalisierung und die wird so gut wie jede Branche erfassen, nicht nur in der Industrie, sondern auch im Privatbereich. Smart Home wird von IoT profitieren sowie unter anderem auch der Pflegebereich. Durch neue Kommunikationsgadgets wie Sturzsensoren kann viel Zeit bei Rettungseinsätzen gespart werden. Sensoren in Medikamentenpackungen könnten künftig darauf hinweisen, wenn der Packungsinhalt zur Neige geht. Ein weiterer Anwendungsbereich wäre noch Smart City. Dazu gibt es unzählige Beispiele für Pilotprojekte, die wir bereits umsetzen: In Villach erfassen wir etwa, wie viele Autos in die Stadt fahren und wo sie parken. Das gestaltet Verkehrswege in einer Stadt wesentlich effizienter. In Graz läuft ein Experiment zur Erfassung der Luftgüte durch Sensoren auf Öffis. Im Bereich Smart Logistics haben wir etwa gemeinsam mit der Rail Cargo Group Güterwaggons mit einer intelligenten Telematiklösung ausgerüstet. Durch die damit verbundene Positionserkennung, Bewegungssensorik und Stoßerkennung weiß man immer wo die Waggons sind, in welchem Zustand sie sich befinden und - noch wichtiger - in welchem Zustand sich die zu transportierende Ware befindet. Beim Lebensmitteltransport kann sogar die Kühlkette besser überwacht werden.

Wie schwierig oder einfach ist es, IoT zu nutzen?

Bei manchen Menschen gibt es die Erwartung, man legt einen Schalter um und IoT ist da. So einfach ist das allerdings nicht, es ist ein Entwicklungsprozess. Eine Voraussetzung ist schon mal Konnektivität, 5G und die Entwicklung von geeigneten Sensoren. Erst wenn diese Basis vorhanden ist, können Anwendungen entstehen. Um diese Entwicklungen zu unterstützen haben wir ein IoT-Ökosystem kreiert, zu dem unter anderem das A1 IoT Labor zählt, zu dem unsere Partner, Start-ups und jeder, der eine Anwendung testen möchte, Zugang hat. Jede Sparte steht da vor anderen Herausforderungen.

Laut einer A1-Umfrage von 2018 sehen die meisten heimischen Firmen IoT als Chance. Gleichzeitig erscheint ihnen Österreich bei dem Thema eher unterdurchschnittlich entwickelt. Woran liegt das?

Einige Länder sind bei IoT besser vorbereitet als Österreich - etwa Südkorea, wo früher mit dem Aufbau von 5G begonnen wurde. Viele Unternehmen in Mitteleuropa stehen einer Herausforderung gegenüber, die sie nicht ausreichend verstehen. Sie kennen ihre Produktionsprozesse, aber die Technologie für das IoT nicht. Sie wissen außerdem oft gar nicht, was mit IoT alles möglich ist. Wir bringen hier unser Know-How ein und unterstützen bei diesen Digitalisierungsprozessen, denn das Thema ist sehr komplex. Einer alleine kann das nicht lösen. Deshalb sind Partnerschaften so wichtig.