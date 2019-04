IoT-Start-up-Wettbewerb: Einreichfrist verlängert

Das Internet of Things ist ein Feld, das in den kommenden Jahren massiv wachsen wird. Aus diesem Grund hat der größte österreichische Mobilfunker A1 gemeinsam mit der futurezone die IoT-Challenge ins Leben gerufen. Nun wurde die Einreichfrist, in der sich junge Unternehmen bewerben können, verlängert.

Noch bis Sonntag 5. Mai 2019 können Projekte eingereicht werden. 15 Bewerber werden zu Remote Pitches eingeladen, für die fünf besten geht es zu einem Pitching-Event nach Wien. Dort geht es um den Hauptpreis: Ein Acceleration-Paket im Wert von 85.000 Euro.

Interessierte Start-ups können sich auf der Webseite www.a1-iot.net für die A1 IoT Challenge registrieren. Alle weiteren Informationen zum Preis und zum Ablauf gibt es hier.