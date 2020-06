Virgin Atlantic will mit Google Glass Passagiere betreuen

Virgin Atlantic startet ein sechswöchiges Pilotprojekt am Flughafen Heathrow, bei denen Wearables zum Einsatz kommen. Teile des Bodenpersonals im „Upper Class Wing“, der Business Class Lounge von Virgin Atlantic, werden mit Google Glass oder Sonys Smartwatch 2 ausgestattet.

Beim Eintreffen des Passagiers im Upper Class Wing pusht eine von SITA entwickelte App Daten auf Glass oder die Smartwatch, wie etwa aktuelle Fluginformationen, das Wetter oder Veranstaltungen am Zielort. Auch Informationen in Fremdsprachen sollen übersetzt werden – was genau damit gemeint ist, geht aus den SITA und Virgin Atlantic Pressemitteilungen nicht hervor.

Zukünftig könnten auch Informationen, wie bevorzugte Getränke, Speisen oder Lebensmittelallergien des Passagiers angezeigt werden.

Bei dem Pilotprojekt dürfte es sich hauptsächlich um einen Marketing-Gag handeln. Für den Passagier macht es wahrscheinlich nur wenig Unterschied, ob das Personal die Informationen von einem Computer-Display oder Google Glass ablesen.