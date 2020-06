Wiener Spiele-Entwickler ovos holt MIT-Forscher an Bord

Die Wiener Gamification-Experten ovos haben eine Kooperation mit dem MIT-Forscher Konstantin Mitgutsch bekannt gegeben. Mitgutsch forscht bereits seit einigen Jahren am renommierten MIT Game Lab in den Bereichen Serious Games, Purposeful Game Design sowie Transformatives Lernen. Er soll auf Basis seiner Forschungsergebnisse Feedback zu den Produkten und Methoden von ovos geben, die in weiterer Folge in die Entwicklung einfließen werden. “Uns eint die Überzeugung, dass Gamification – Hype hin oder her – ein großes Potential bei Wissensvermittlung, im Corporate Training und auch in Changeprozessen entfalten kann", so Jörg Hofstätter, geschäftsführender Gesellschafter von ovos, über die Partnerschaft.