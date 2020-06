Zehntausende ungesicherte Datenbanken im Netz entdeckt

Studenten am Kompetenzzentrum für IT-Sicherheit (CISPA) in Saarbrücken haben mehrere zehntausend ungesicherte Datenbanken im Web entdeckt. „Jedermann konnte mehrere Millionen Kundendaten mit Namen, Adressen, E-Mails und Kreditkartennummern im Internet abrufen oder gar verändern“, teilte die Universität Saarbrücken am Dienstag mit. Ursache sei eine falsch konfigurierte frei verfügbare Datenbank, auf der weltweit Millionen von Online-Shops und Plattformen ihre Dienste aufbauen.