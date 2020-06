Zuckerberg sucht Alternative für "Gefällt mir nicht"-Button

„Darüber haben wir jetzt schon eine Zeitlang nachgedacht, wie man Menschen ermöglichen kann, leicht eine Reihe von Emotionen auszudrücken, Empathie zu zeigen. Oder wie sie Überraschung oder Gelächter ausdrücken können“, sagt Zuckerberg in der Fragerunde. „Ich denke, den Menschen die Möglichkeit zu geben, mehr Emotionen auf eine einfache Art und Weise auszudrücken, wäre sehr mächtig. Aber wir müssen den richtigen Weg noch rausfinden, damit es nicht in einem Kampf gegen gut und böse endet und Beiträge von Menschen verurteilt werden.“ Zuckerberg spricht dabei eine Emotion an, die auch jeder kennt: Hass. Hass-Postings in Sozialen Netzwerken sind ja schon länger ein ernstzunehmendes Problem. Mit einem „gefällt mir nicht“-Button könnte der Hass in der Tat noch mehr geschürt werden, es könnten sich klare Fronten zwischen Befürwortern und Gegner bilden, womit der Gegenpol zum „gefällt mir“-Knopf durchaus sehr mächtig ist.