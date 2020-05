Zuckerberg will Ebola stoppen: 25 Mio. Dollar Spende

Die umgerechnet knapp 20 Millionen Euro gehen an die Stiftung der US-Seuchenbehörde CDC (Center of Disease Control) und sollen den Wissenschaftlern im Kampf gegen die Krankheit helfen, die Ausbreitung einzudämmen. Die Epidemie habe bisher 8400 Menschen erwischt, laut Projektionen könnten in den nächsten Monaten aber bis zu einer Million Menschen an Ebola erkranken, warnt Zuckerberg in seinem Facebook-Eintrag.