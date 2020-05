Zynga akzeptiert Bitcoins in Farmville

Der Social Games-Hersteller Zynga kündigte am Samstag überraschend an, in einigen ausgewählten Spielen Bitcoins als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Bitcoins werden ab sofort unter anderem in FarmVille 2, CastleVille, ChefVille, CoasterVille, Hidden Chronicles, Hidden Shadows sowie CityVille akzeptiert. Damit ist Zynga der erste große Spielehersteller, der auch Bitcoins akzeptiert. Die Funktion ist weltweit verfügbar und kann zum Kaufen von Gegenständen sowie In-Game-Geld genutzt werden.