30 Jahre Game Boy: Wie ein grauer Klotz Videospiele mobil machte

Spiele auf dem Smartphone gehören heute zum Alltag - vor 30 Jahren nicht. Nintendo brachte in Japan den Game Boy heraus, seine erste mobile Spielekonsole - aus heutiger Sicht ein klobiger Klotz mit lachhaften technischen Daten. Damals war es eine Revolution, die Videogames aus Spielhallen und - damals auch noch nicht so verbreiteten - Konsolen am heimischen Fernseher herausholte.

Der japanische Spielehersteller erreichte mit dem Game Boy nicht nur Kinder, sondern - dank Spielen wie "Tetris" - auch Erwachsene. Über mehrere Generationen hinweg wurden fast 120 Millionen Geräte verkauft.