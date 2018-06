Atari startet Vorverkauf von Retro-Konsole VCS

In Sachen Aussehen erinnert die Konsole an die vor 40 Jahren aktuelle Atari VCS 2600. Das Innere wurde aber selbstverständlich modernisiert. So findet sich darin eine AMD Bristol Ridge A10 CPU sowie eine Radeon R7 GPU. Der Arbeitsspeicher beträgt vier GB, der interne MMC-Speicher 32 Gigabyte. Die Konsole verfügt außerdem über USB-Anschlüsse sowie einen microSD-Slot und Bluetooth- und WLAN-Adapter. Betriebssystem ist eine Linux-Distribution auf Ubuntu-Basis.

Die VCS soll mit über 100 vorinstallierten Atari-Klassikern kommen. Künftig sollen außerdem weitere Titel erscheinen.