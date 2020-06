Leak gibt Hinweis auf neues Mortal Kombat

Das letzte Mortal Kombat erschien 2011 für Playstation 3, Xbox 360, PS Vita und PC. Der Titel erhielt sehr gute Kritiken, der Durchschnittswert liegt bei Metacritic, je nach Plattform, weit über 80 Punkten. Über den neuen Titel ist noch nichts bekannt, 24-Darsteller Kiefer Sutherland wird allerdings einen Charakter vertonen. Das kündigte Sutherland, der dieses Jahr auch Snake in Metal Gear Solid V sprach, bereits in einem Interview an.