Video: So spielt sich Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 steht auf der Wunschliste vieler Gamer, obwohl noch nicht absehbar ist, wann es überhaupt erscheinen wird. Einer der Gründe dafür ist, dass der polnische Entwickler CD Projekt dahintersteckt, der mit der preisgekrönten Witcher-Reihe zahlreiche Spieler begeistert hat.

Während Witcher 3 in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt spielt, geht es bei Cyberpunk 2077 zeitlich in die andere Richtung. Das Game ist in einer nicht allzu fernen Zukunft angesiedelt. Es wird zwar aus der First-Person-View gespielt, soll aber kein Shooter, sondern ein Rollenspiel sein.

Jetzt geben die Entwickler einen Vorgeschmack darauf, wie das aussieht. Sie haben ein 48-minütiges Gameplay-Video veröffentlicht, das bisher nur Besucher der Spielemesse Gamescom sehen konnten, die vergangene Woche in Köln stattgefunden hat.