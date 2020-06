Wiener Brüderpaar eroberte mit Spiel die iTunes-Charts

Denis und Davor Mikan, die 1995 von Bosnien nach Wien kamen, wurden von dem Erfolg überrascht - und „reiten derzeit auf dieser Welle“, wie Denis im APA-Gespräch zugab. Das nächste wichtige Ziel: In ein paar Wochen will man neben iPad und iPhone auch die Android-Welt erobern. Und weitere, knifflige Gratis-Level wurden den Spielern ebenfalls in Aussicht gestellt.

Doch was macht Blek so erfolgreich? Eine innovative Idee und ein einfaches Konzept: Gemalt wird eine Linie, die sich von links nach rechts weiterbewegt und dabei alle vorgegebenen Punkte treffen soll. Die Aufgaben werden immer kniffliger, die Linie immer verschnörkelter. Zudem gibt es nicht die „eine“ Lösung, sondern unendlich viele, was das Suchtpotenzial entsprechend erhöht.