Wolfenstein The New Order: Nazi-Robohunde töten mit Gefühl

In einigen Level-Abschnitten muss man zwingend in Deckung gehen, wenn man nicht mehr genug Munition hat, um mit zwei automatischen Schrotflinten am Boden rutschend ein ganzes Nazi-Bataillon durch schiere Feuerkraft in die Knie zu zwingen. Der mittlere Schwierigkeitsgrad kann bereits herausfordernd sein, wenn die FPS-Einzelspieler-Erfahrung der vergangenen Jahre mit Call of Duty und anderen generischen Shootern gemacht wurde. Sollte man mal nicht weiterkommen, kann der Schwierigkeitsgrad jederzeit in den Optionen gesenkt werden.

An Anlehnung an frühere Shooter wird nur ein Teil der verlorenen Lebensenergie automatisch regeneriert. Erst Medipacks stellen größere Teile der Gesundheit wieder her. Ganz Oldschool ist Wolfenstein aber auch nicht. Durch bestimmte Aktionen können Vorteile freigeschaltet werden, wie etwa mehr Munitionskapazität oder schnelleres Nachladen. Auch für Waffen werden Verbesserungen freigeschaltet, wie etwa ein Schalldämpfer für die Pistole oder bessere Munition für die Schrotflinte.