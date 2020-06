Xbox One erhält mehr Rechenpower und Apps

Durch die Freigabe von GPU-Bandbreite, die zuvor für das Kinect-System reserviert war, erhält die Xbox One mit einem Software-Update mehr Rechenleistung. Das Update wird derzeit weltweit verbreitet. Entwickler sollen das Plus an Leistung durch ein neues Software Developer Kit (SDK) nutzen können. Wie Ars Technica beschreibt, hatte Microsoft bereits im Oktober 2013 angekündigt, Rechenleistung, die unter anderem für Kinect reserviert worden war, in Zukunft freizugeben. Die Umsetzung dieses Plans wurde nun durch einen Tweet von Xbox-Chef Phil Spencer angekündigt.

Microsoft wird die Xbox One künftig auch ohne Kinect verkaufen. Die Ankündigung von mehr Leistungsfähigkeit ohne die 3D-Kamera kommt daher gerade recht.