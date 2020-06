Die Gewinner des futurezone-Quiz stehen fest

Per Zufallsgenerator wurden nun die Gewinner ermittelt: Platz eins, der Sony SRS-X9 geht an Sebastian G. (Tjalve), Platz zwei, der 70-Euro-Gutschein von Woodero geht an Helmut S. (Helistar), der 3. Platz, das Chocotelegram geht an Gerhard K. (gerhard-koller).

Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die futurezone gratuliert herzlich. Am kommenden Wochenende geht es mit dem nächsten Quiz weiter.

Die korrekten Antworten:

In welchem Bereich sieht Makerbot-Europe-Präsident Alexander Hafner in Österreich viel Potenzial für den 3D-Druck?

Im Wintersport

In welchem Jahr will die neuseeländische Martin Aircraft Company ihre ersten Düsenrucksäcke an Rettungskräfte ausliefern?

2016

Wie viele Sicherheitslücken wurden laut der US-National-Vulnerability-Database 2014 im Apple Betriebssystem Mac OS X gefunden?

147

Wie heißt das kanadische Start-up, das mit seinen Smartwatches Smartphones ersetzen will?

Neptune

Wie viele Prozent unserer Jobs könnten laut Schätzungen von Experten durch Maschinen übernommen werden?

Bis zu 50 Prozent

Welchen Rang belegt Österreich bei der Digitalisierung der Wirtschaft laut einem Ranking der EU-Kommission?

13

Wie viel stecken Österreicher pro Jahr durchschnittlich in Crowdfunding-Projekte?

40 Cent

Wie heißt das jüngste Werk des britischen Computerspiel-Autors Tom Jubert?

The Talos Principle

Welche Maßnahmen treffen österreichische Mobilfunker nach dem Geheimdienst-Hack beim SIM-Karten-Hersteller Gemalto?

Keine

Wie viele Prozent der Österreicher sehen noch nicht hochauflösend fern?

50 Prozent

