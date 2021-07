Extant: Season 1 im Quiz gewinnen

In der Science-Fiction-Serie „Extant“ versucht Molly ( Halle Berry) nach ihrer Rückkehr aus dem All, die Beziehung zu ihrer Familie wiederaufzubauen, denn Molly ist schwanger. Unmöglich, war sie doch allein im Weltall. Molly versucht in den Alltag zurückzukehren, sucht nach einer Erklärung für ihre geheimnisvolle, plötzliche Schwangerschaft und kämpft um die Beziehung zu ihrem Ehemann John ( Pierce Gagnon) und dem gemeinsamen Sohn Ethan...

