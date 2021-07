Pokémon: Zeichnen und Nintendo 2DS mit Game gewinnen

Ab 23. November ist es soweit: Die Pokémon laden zu einer neuen Abenteuerreise ein! In Pokémon Sonne und Mond unternehmen die Spieler eine weitere, abenteuerliche Reise als Pokémon-Trainer. Auf den tropischen Inseln der brandneuen Region Alola gibt es zahllose, bisher unbekannte Exemplare dieser fantastischen Wesen zu fangen, zu besiegen und zu tauschen. Die Spieler stürzen sich in packende Kämpfe und erlernen neue, mächtige Attacken. Sie entdecken Pokémon, interagieren mit ihnen und trainieren sie – immer das Ziel vor Augen, Pokémon-Champion zu werden!

Zeichenwettbewerb

Zum Start der neuen Pokémon-Reihe haben wir uns gemeinsam mit Nintendo etwas Besonders ausgedacht. In der neuesten Pokémon Version Sonne und Mond tauchen neue Pokémon auf. Die sind Tieren nachempfunden- nun kommt ihr ins Spiel: Zeichnet für uns ein Pokémon, das Graf Katzula gerecht wird. Kreativ sein lohnt sich. Die beste Lösung erhält: 1x Nintendo 2DS in der Pókemon Sonne Edition + Pokémon Super Mystery Dungeon+ Pokémon Go Plus