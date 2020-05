Attacke auf iCloud: Apple gibt Sicherheitshinweise

Nach einem Bericht über Cyber-Attacken auf Apple-Nutzer in China hat Apple einen Sicherheitshinweis veröffentlicht. Es gebe immer wieder organisierte Angriffe im Netz, um Nutzerdaten abzufangen, hieß es in der Mitteilung am späten Dienstag. „Wir nehmen das sehr ernst,“ schrieb das Unternehmen, ohne die Angriffe im Detail zu beschreiben.