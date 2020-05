BND-Affäre: 25 000 absprachewidrige NSA-Begriffe entdeckt

Wie die dpa am Freitag in Berlin erfuhr, sind damals nicht nur 12.000 dieser sogenannten Spionage-Selektoren in der BND-Ablehnungsdatei gelandet, sondern 13.000 mehr - also insgesamt sogar rund 25.000.

Firmen sollen nicht darunter sein. Die Details wurden in den Sitzungen des Geheimdienst-Kontrollgremiums im Bundestag am Mittwoch und des NSA-Untersuchungsausschusses am Donnerstag genannt.