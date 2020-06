Deutscher BND bestreitet erneut Daten-Weitergabe an NSA

Der deutsche Bundesnachrichtendienst ( BND) bleibt dabei, dass er im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst NSA keine Daten über Deutsche an die USA weitergeben hat. Daten aus der in Bad Aibling betriebenen Satellitenausspähung ausländischer Datenströme und beim Anzapfen von Internetkabeln in Frankfurt am Main seien nicht an die Amerikaner gegangen, sagte ein BND-Vertreter am Donnerstag.