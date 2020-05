DLD: Internet-Legende warnt vor totalitärem System

"Ich will wissen, was die Regierung mit den Informationen macht, die sie von mir sammelt", sagte John Perry Barlow zum Abschluss der Konferenz Digital Life Design (DLD) am Dienstag in München: "Wir haben den Punkt erreicht, an dem wir darauf bestehen müssen, das unsere feige Regierung zu ihrer Verantwortung steht."

Er habe 1990 die Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) nicht zuletzt deshalb gegründet, weil er glaube, dass Menschen ein Recht auf Wissen über alle Dinge haben, die sie betreffen, so die Internet-Legende, die 1996 in einem aufsehenerregenden Artikel den Cyberspace für unabhängig erklärte.

Die Privatsphäre habe er selbst schon längst aufgegeben, sagte Barlow. "Ich komme aus einer kleinen Stadt in Wyoming, wo jeder alles über jeden weiß." Es gebe eine Art unausgesprochenen Pakt, einander in Ruhe zu lassen. Mit dem US-Geheimdienst NSA, Versicherungsunternehmen oder anderen Organisationen, die im Geheimen Daten sammeln, gebe es allerdings keinen solchen Pakt, so der Bürgerrechtsaktivist.