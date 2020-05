EU-Kommission führt das Zwei-Klassen-Internet ein

Am Mittwochabend wurde der lange erwartete Vorschlag der EU-Kommission zur Erschaffung des einheitlichen europäischen Telekommunikationsmarktes veröffentlicht. Darin sollte es Regelungen zur Festschreibung der Netzneutralität geben, zumindest hatte EU-Kommissarin Neelie Kroes dies in der Vergangenheit mehrfach versprochen.

Doch der Vorschlag der EU-Kommission, der am Donnerstag in Brüssel offiziell präsentiert wird, geht in eine ganz andere Richtung. EU-Politiker und Netzaktivisten sind gleichermaßen entsetzt. Der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer bezeichnete den Vorschlag als „schlechten Witz“, die Grüne-EU-Abgeordnete Eva Lichtenberger als „Mogelpackung“, der fraktionsfreie EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser sagt: „Die vorgeschlagenen Regeln führen unweigerlich zu einem Zwei-Klassen-Internet.“

Markus Beckedahl von der Bürgerrechtsorganisation Digitale Gesellschaft e.V. schreibt dazu etwa: „Da steht zwar Netzneutralität drauf, aber im Text wird genau das Gegenteil geregelt: Größtmögliche Freiheit für die Telekommunikationsunternehmen, das Zweiklassen-Netz zu schaffen und die Netzneutralität abzubauen.“