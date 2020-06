EU-Kommission hält Google-Beschränkungen für ausreichend

„Was das laufende Verfahren betrifft, bin ich der Ansicht, dass die von Google (...) vorgelegten Vorschläge die (...) identifizierten Wettbewerbsprobleme lösen können“, schrieb Almunia am Dienstag in einem Brief an Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel ( SPD) und seinen französischen Amtskollege Arnaud Montebourg.

Damit antwortet Almunia auf Kritik aus Paris und Berlin. Die Minister hatten in einem Brief gefordert, die vorgeschlagenen Auflagen für Google zu verschärfen. Google müsse Konkurrenten bei der Anzeige von Suchergebnissen noch mehr Platz einräumen. Außerdem müsse über die Ausweitung der Untersuchungen auf andere Bereiche des Google-Geschäfts nachgedacht werden.