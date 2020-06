Ex-CIA Direktor will Söldner im Cyber-War

Ex-CIA-Chef Michael Hayden fordert in einer Diskussion auf dem "Security Forum", in Aspen, Colorado ein stärkeres Vorgehen gegen Cyber-Kriminalität. Hayden könnte sich vorstellen eine der US-Söldnerfirma " Blackwater" ähnliche Organisation, spezialisiert auf Cyber-Kriminalität zu installieren. "Der Privatsektor könnte sich selbst, ohne Hilfe vom Staat, gegen Bedrohungen aus dem Internet zur Wehr setzen.", so der Vorschlag von Michael Hayden. Er sieht sich zwar selbst nicht als „unbedingter Befürworter" dieser Maßnahme, findet diese allerdings auf Grund der Gefahr die aus dem Internet dem privaten Sektor drohe, als notwendig an.

Zwielichtige Söldnerorganisation

Die US-Söldnerfirma " Blackwater" wurde 1997 von Erik Prince, einem Ex-US-Navy-Seal in den USA gegründet. In der Kritik stand die Firma vor allem wegen ihrer teils nicht-lizenzierten Einsätze in Afghanistan und dem Irak, bei denen es auch öfters zu brutalem Vorgehen seitens der Söldnertruppen kam.