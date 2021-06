Facebook-AGB: Nutzer wissen nicht, was sie akzeptieren

Facebook-Nutzer, die den AGB zustimmen, erteilen dem Online-Netzwerk weitreichende Rechte. Facebook darf etwa mit Profilbildern und persönlichen Informationen Werbung machen, die Daten der Nutzer für die Weiterentwicklung seines Produkts analysieren, sie in die USA weiterleiten und auch an Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Die Nutzer willigen auch ein, bei der Nutzung des Dienstes ihren Klarnamen anzugeben und verzichten auf die Löschung geteilter Informationen. Dem Großteil der Nutzer ist dies aber gar nicht bewusst, wie eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Instituts für Staats und Verwaltungsrecht der Universität Wien zeigt, für die rund 1000 Nutzer des Online-Netzwerkes zwischen 14 und 70 Jahren befragt wurden.

Besonders hoch ist die Ablehnung mit jeweils weit über 80 Prozent bei der Verwendung des eigenen Profilbildes für Werbeanzeigen, sogenannte Social Ads, der Datenweiterleitung in die USA und beim Verzicht auf die Löschung von geteilten Inhalten. Mit der Klarnamenpflicht haben im Vergleich dazu nur 53 Prozent der Nutzer Probleme.

Die Studie bestätige, dass Facebook-Nutzer sich nicht ausreichend über die Nutzung ihrer Daten informiert fühlen und personalisierter Werbung sehr kritisch gegenüberstehen würden, sagt Christian Fuchs, Professor für Social Media an der University of Westminster in London, der an der Studie beteiligt war. Bei der Einwilligung der Nutzer zu den handle es sich um eine reine Schein-Zustimmung. Die Nutzer hätten eigentlich keine Mitsprache, seien nicht adäquat informiert und hätten auch nicht ausreichend Optionen zur Auswahl.

Kaum jemand liest AGBs

Dass nur wenige Nutzer wissen, welche Rechte sie Facebook überantwortet haben, liegt vor allem daran, dass kaum jemand die Nutzungsbedingungen tatsächlich gelesen hat. 78 Prozent der Befragten gaben an, dass sie bei ihrer Registrierung die AGBs nicht gelesen oder lediglich überflogen hätten. Als Gründe dafür wurden unter anderem die Textlänge, der nötige Zeitaufwand und die Unverständlichkeit des Geschriebenen angegeben.