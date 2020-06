Facebook-Posting reicht zur Entlassung: AK Wien warnt

Der Oberste Gerichtshof hat in einem Urteil entschieden, dass das Verraten von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen auf Facebook für eine Entlassung ausreicht. Wie die Presse berichtet, war ein Bankkassier in Niederösterreich aufgrund eines unglücklichen Facebook-Postings entlassen worden. Der Mann hat das Urteil angefochten, wurde nun aber bereits in der dritten Instanz abgewiesen.

Der Fall selbst ist kurios. Der Kassier war zunächst gekündigt worden, nachdem 15.000 Euro in seiner Bank verschwunden waren. Auch um sich gegen Gerüchte in seinem Bekanntenkreis zu wehren, er selbst habe das Geld veruntreut, fragte er einen Ex-Kollegen auf dessen öffentlich einsehbaren Facebook-Profil, ob "die 15.000 Euro wieder aufgetaucht" seien. Seine Bitte "um strenge Diskretion" half freilich nichts. Unter anderem wurde der Beitrag von einem Mitarbeiter einer Konkurrenzbank mit einem Like versehen und war für eine Stunde online, ehe er seinen Fehler wieder korrigierte.