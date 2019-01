Facebook wird wegen Altersdiskriminierung verklagt

Die Klage ist das jüngste Beispiel für Kritik, die es gegen Facebook schon länger gibt. So hatte die stiftungsfinanzierte Recherchegruppe „ ProPublica“ bereits 2016 aufgedeckt, dass Werbetreibende auf Facebook ihre Wohnungsanzeigen nur an Weiße richten konnten. Obwohl der US-Konzern, eines der größten Werbe-Unternehmen der Welt, daraufhin beteuerte, seine Richtlinien zu verbessern, seien fast alle Anzeigen innerhalb weniger Minuten online gestellt worden, hieß es.



Facebook räumte ein, man habe mit der Annahme der Anzeigen gegen die eigenen Richtlinien verstoßen. „Es handelte sich um einen Fehler bei der Umsetzung und wir sind enttäuscht darüber, dass wir unsere Vorgaben nicht erreichen konnten.“ Um die Ziele künftig besser zu erreichen, will Facebook künstliche Intelligenz und Maschinenlernen „in einem Maßstab einsetzen, der einzigartig für die digitale Werbebranche“ sei.

Facebook gab gegenüber ProRepublica an, dass das neue System noch nicht an alle Werbetreibenden ausgerollt worden sei. Das US-Politmagazin schreibt zudem, dass eine Selbst-Kontrolle in dem Fall nicht genug sei, wie die zahlreichen, aufgedeckten Fälle beweisen würden.