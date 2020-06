FCC von Ex-Netzneutralitäts-Gegnern durchsetzt

In der Debatte rund um das drohende Ende der Netzneutralität in den USA sorgt die Enthüllung für Aufsehen, dass sich führende Mitglieder des Telekom-Regulators FCC vormals stark für die Interessen großer Internet-Provider einsetzten. Wie VICE berichtet, arbeiteten einige FCC-Mitglieder vor ihrer Aufseher-Tätigkeit für große Konzerne wie Comcast oder Verizon. Ihre Motivation, sich für Chancengleichheit im Internet einzusetzen - so wie es die Obama-Administration eigentlich versprach - scheint daher äußerst fraglich.