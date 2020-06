Fehler beim Abschöpfen von Internetdaten möglich

Die Zusammenarbeit des BND mit der NSA bei der Erfassung von Internetdaten war nach seinen Aussagen schon vor den Terroranschlägen vom 11. September 2011 in Planung. Breitfelder unternahm im Juli 2001 eine Dienstreise in die USA, bei der auch die künftige Zusammenarbeit der Geheimdienste beider Länder in der Abhörstation Bad Aibling besprochen wurde. Vor der Reise sei eine „Wunschliste“ für „technische Systeme für die Bewältigung von Massenerfassung“ an eine gemeinsame Arbeitsgruppe von NSA und BND geschickt worden.

Der BND wollte Internetkabel anzapfen, hatte aber selbst nicht das technische Know-How dazu. „Daraus entwickelte sich diese strategische Partnerschaft“, sagte Breitenbach. Dabei stellte die NSA dem BND unter anderem Abhörtechnik zur Verfügung. Im Gegenzug erhielt sie die vorgefilterte Kommunikation. Die Zusammenarbeit sei wegen der aufwendigen Filterung „zäh“ gewesen, sagte Breifelder.