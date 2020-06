Internetspionage größte IT-Bedrohung für Unternehmen

Sein Haus hat in einer Untersuchung 63.000 Zwischenfälle in 95 Ländern und mit 50 weltweit tätigen Organisationen ausgewertet. Gut die Hälfte der Datenspionagefälle habe den Angaben zufolge Ziele in den Vereinigten Staaten betroffen. Die Täter kommen zur Hälfte aus dem Fernen Osten und sind fast alle im staatlichen Umfeld zu finden.

"Die Spionage wird immer zielgerichteter. Es geht den Akteuren weniger um grundsätzliche Daten wie Patente. Sie suchen viel mehr ganz genau nach Unterlagen zu einem speziellen Geschäftsvorgang, etwa einem Auftragsangebot oder Details zu einer bevorstehenden Übernahme", sagte Ostertag. "Sie suchen nach einem ganz konkreten Vorgang, manchmal nach einem einzelnen Dokument." Andere Attacken etwa mittels Viren oder Trojanern verlören an Bedeutung.