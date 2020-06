Klage gegen Apple wegen spionierender Apps

Smartphone-Apps spionieren oft ungefragt persönliche Daten aus und verschicken diese an Drittanbieter, enthüllte vor kurzem das "Wall Street Journal" ("WSJ"). Jetzt wurde in den USA eine Klage gegen App-Entwickler wie Pandora sowie Apple eingereicht. Damit soll die Weitergabe der Daten an Dritte per Gericht gestoppt werden.