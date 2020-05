Kritik an Twitter-Sperre beim Internet-Gipfel in der Türkei

„Die Twitter-Sperre in der Türkei wurde zwar thematisiert, aber niemand hat sich getraut, den Missstand wirklich anzugreifen“, berichtet Wein, der am Freitag aus Istanbul zurückgekehrt ist. „Es gab keinen klaren Protestschrei, der laut hörbar war“, so Wein. Die EU-Kommissarin für die digitale Agenda, Neelie Kroes, hat das Thema aber sehr wohl in ihrer Rede angesprochen: „Vor ein paar Monaten hat die Türkei den Zugang zu Twitter und YouTube blockiert. Das Blockieren einer ganzen Website, das Stillschalten von Millionen an Stimmen, diese Entscheidung war unverhältnismäßig, sie war autoritär und nicht im Einklang mit den Menschenrechten.“ In Brüssel werde man daher diesen „beunruhigenden Trend“ genau beobachten.

Auch die Organisation Amnesty International sparte nicht an Kritik. „Es ist eine bittere Ironie, dass die Türkei ein Treffen ausrichtet und gleichzeitig Twitter-Nutzer vor Gericht stellt“, so Sebastian Schweda, Amnesty-Experte für Menschenrechte. Laut Amnesty-Informationen sollen in der Türkei 29 Twitter-Nutzer vor Gericht gestellt worden sein, weil sie über die Proteste im Gezi-Park im vergangenen Jahren auf Twitter berichtet hatten. Keine der Nachrichten habe dabei Aufrufe zu Gewalt enthalten, heißt es seitens Amnesty International.

In der Türkei waren während der vergangenen Tage viele Websites mit pornografischen Inhalten gesperrt, wie Konferenzteilnehmer berichteten. Dagegen sei Österreich harmlos, sagt Wein. Content-Regulierungen wie in der Türkei gäbe es nicht, Nutzer würden von den Themen, die beim Internet Governance Forum diskutiert werden, keine unmittelbaren Auswirkungen spüren, so der nic.at-Geschäftsführer. Wenn aber tatsächlich Websites wie „ The Pirate Bay“ blockiert werden, wie es der VAP und die IFPI von Providern derzeit fordern, ist es auch in Österreich mit der Harmlosigkeit vorbei. „Das ist eine Herausforderung für nationale Regierungen“, erklärt Wein.