Neues Portal für Gemeinden zeigt wohin Steuereuro fließt

Eine der Visualisierungen, die wohl am Besten ankommen wird, ist die Darstellung: "Wohin fließt der Steuereuro?". Bei dieser Visualisierung wird dargestellt, in welche Leistungsbereiche 1.000 Euro Steuereinnahmen (Einnahmen aus eigenen Steuern oder Ertragsanteilen) einer Gemeinde rein statistisch fließen. Für die Berechnung werden die Nettoausgaben (Ausgaben minus Einnahmen) der laufenden Gebarung herangezogen. Höhere Steuereinnahmen können entweder zu höheren Überschüssen in der laufenden Gebarung führen (d.h. einem höheren Betrag für Investitionen und Schuldentilgung) oder zu einer breiten Leistungspalette. Die Visualisierung sagt daher aus, was eine konkrete Gemeinde mit 1.000 Euro Steuereinnahmen macht.