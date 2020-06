Nordkorea weist Hack-Vorwürfe erneut entschieden zurück

Nordkorea hat die amerikanischen Vorwürfe um den Hackerangriff auf das Filmstudio Sony erneut scharf zurückgewiesen. "Mein Land hat nichts zu tun mit dem Sony-Hacking", sagte der stellvertretende UN-Botschafter Nordkoreas, An Myong-hun, am Dienstag bei den Vereinten Nationen in New York. "Es ist außerhalb jeder Vernunft, so etwas auch nur anzunehmen."

Den USA zufolge ist klar bewiesen, dass Hacker aus Nordkorea wegen einer Komödie, die sich um Nordkoreas Führer Kim Jong-un dreht, in das Computersystem von Sony eingedrungen waren, um das Unternehmen zu erpressen.