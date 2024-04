Die 5 besten Apps, um dein Allgemeinwissen zu erweitern

Ob jung oder alt, die Allgemeinbildung ist ein wertvolles Gut . Gerade in jungen Jahren bekommen wir viel Wissen an die Hand, behalten davon aber aufgrund unterschiedlicher Interessen oft nur Bruchstücke.

Yuno

Wer das eigene Allgemeinwissen vor allem durch Zuhören aufbessern möchte, ist bei Yuno gut aufgehoben. Die App hat sich vor allem auf Audioformate spezialisiert und bringt uns neues Wissen aus verschiedensten Bereichen.

Die insgesamt 10 verschiedenen Kategorien spannen von Kunst über Technik bis Weltgeschichte. Inhalte sind dabei immer in Kurse unterteilt, die wiederum in einzelne Abschnitte gesplittet sind, sodass wir auch kurze Sessions zwischendurch einlegen können, ohne ständig unterbrechen zu müssen.

Der Aufbau erinnert an Sprachlern-Apps wie Duolingo. Auch hier hangeln wir uns von Abschnitt zu Abschnitt, hören uns die jeweiligen Sessions an und können dann unser Wissen in Tests abfragen bzw. verfestigen. Um motiviert zu bleiben, sammeln wir auch hier Streaks, indem wir täglich neues Wissen aufsaugen.

Während auch die kostenlose Variante gut nutzbar ist, braucht es ein Abonnement ab 12,99 Euro pro Monat, um ohne Einschränkungen agieren zu dürfen.

Yuno ist kostenlos für iOS und Android erhältlich. Zur vollumfänglichen Nutzung der App ist ein Abonnement erforderlich.