"Spiderman": Deutsche-Telekom-Hacker steht vor Gericht

Er legte massenweise Internet- und Telefonanschlüsse von Telekom-Kunden lahm: Rund acht Monate nach einem groß angelegten Cyber-Angriff auf Router der Deutschen Telekom beginnt am Freitag in Köln der Prozess gegen den mutmaßlichen Hacker. Der 29-Jährige ist nach Angaben eines Landgerichts-Sprechers wegen versuchter gewerbsmäßiger Computersabotage angeklagt.

Wollte Botnet aufbauen

Die Ermittler seien dem Angeklagten vor allem durch Datenanalysen der Telekom und des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik ( BSI) auf die Schliche gekommen, sagte der Gerichtssprecher. Durch technische Auswertungen konnten die Domains der Command- und Controlserver ermittelt werden. Der Hacker hatte sich unter den Namen „ Peter Parker“ und „ Spiderman“ registriert. „Diese Daten ließen sich auf E-Mail-Adressen zurückführen, die letztlich dem Angeklagten zugeordnet werden konnten.“

Brite in Zypern

Die Behörden schrieben den Briten, der zuletzt seinen Wohnsitz auf Zypern hatte, international zur Fahndung aus. Am 22. Februar wurde er in London festgenommen und einen Monat später im Zuge des vereinfachten Auslieferungsverfahrens nach Deutschland überstellt - seitdem sitzt er hier in Untersuchungshaft. Nach Erkenntnissen der Ermittler hatte er bei dem Router-Angriff keine Mittäter. Bei den Vernehmungen habe der Mann, der nicht vorbestraft sei, sich „weitgehend geständig“ geäußert.

Seine Programmierkenntnisse hat sich der gebürtige Londoner offenbar überwiegend selbst beigebracht - er habe sich seit seiner Kindheit mit Computern beschäftigt, aber keine entsprechende Ausbildung absolviert, sagte der Gerichtssprecher. Der Mann habe für verschiedene Auftraggeber freiberuflich im IT-Bereich gearbeitet.

Für den Prozess hat das Kölner Landgericht zwei Verhandlungstage angesetzt. Der Strafrahmen für versuchte gewerbsmäßige Computersabotage liegt nach Angaben des Sprechers bei einer Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Ein Urteil könnte am 28. Juli gesprochen werden.