Vodafone und Telekom fühlen sich ungerecht behandelt

„Die Telekom-Branche in Europa ist zusammen so viel Wert wie Google“, klagte er über die Bewertung der Firmen an der Börse. Deshalb sucht die Telekom händeringend nach Wegen, um mit ihren Netzen mehr Geld zu verdienen. Wie diese Geschäftsmodelle aussehen könnten, blieb vorerst unbeantwortet.

Die Bundesregierung will Milliardensummen aus der bevorstehenden Veräußerung von Mobilfunk-Frequenzen für den Ausbau des Breitbandnetzes verwenden. Die Erlöse sollten „zu einem großen Teil wieder in die digitale Wirtschaft zurückfließen“, sagte Infrastrukturminister Alexander Dobrindt am Freitag bei einem Treffen mit Telekommunikationsfirmen und Kabelnetzbetreibern in Berlin. Mit ihnen beriet der Minister erstmals über Wege für ein deutschlandweites schnelles Internet.