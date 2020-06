Wikileaks: Twitter muss Daten offenlegen

Der Online-Kurzmitteilungsdienst Twitter soll dem US-Justizministerium die Daten zu den Konten von drei Wikileaks-Unterstützern übergeben - diese Anweisung bestätigte jetzt ein Bezirksrichter im US-Staat Virginia. Die Betroffenen und die Bürgerrechtsorganisation Electronic Frontier Foundation (EFF) äußerten sich enttäuscht.

"US-Regierung hat Zugang zu Daten"

„Mit dieser Entscheidung sagt das Gericht allen Nutzern von Online-Diensten mit Sitz in den USA, dass die US-Regierung einen geheimen Zugang zu ihren Daten hat“, kritisierte die isländische Parlamentsabgeordnete Birgitta Jonsdottir, eine der drei Personen, deren Daten die US-Justiz beantragt hat. Die Entscheidung sei „ein großer Schritt rückwärts für das Vermächtnis der USA in der Meinungsfreiheit und beim Recht auf Privatsphäre.“

In dem Streit geht es insbesondere um die IP-Adresse, also die eindeutige Computerkennung, bei der Veröffentlichung bestimmter Tweets. Richter Liam O`Grady wies am Donnerstag (Ortszeit) in Alexandria im US-Staat Virginia die Beschwerde der Betroffenen zurück, dass mit der IP-Adresse auch private Informationen über ihren Aufenthaltsort verbunden seien. Eine IP-Adresse sei nicht anders zu bewerten als eine Telefonnummer. Damit bestätigte der Bezirksrichter eine